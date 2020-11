Rubano cosmetici al supermercato, arrestate

La Stazione Carabinieri di Orzinuovi, ha arrestato in flagranza di reato per furto presso un supermarket di Orzinuovi due donne, classe 95 ed 86, residenti nell’alta bresciana.

Stavano rubando cosmetici in un supermercato

Avevano attirato l’attenzione dei carabinieri della stazione locale durante i giri di pattugliamento. E’ così che sono state scoperte due donne, che si trovano nel parcheggio di un supermercato e si comportavano in maniera furtiva, tanto da far fermare i militari. Le stesse erano state viste per lungo tempo nella corsia cosmesi per poi oltrepassare le casse con alimenti da banco di poco valore. L’immediato intervento della pattuglia e la successiva perquisizione permetteva di trovare nella borsette delle due prodotti di cosmesi, per un valore di 170 euro, con gli antitaccheggio opportunamente staccati. Tratte immediatamente in arresto stamattina il GIP di Brescia dopo la convalida ne ha disposto la liberazione in attesa del processo. Naturalmente le donne sono state anche sanzionate per 400 ai sensi del DPCM del 03 Nov, per essersi allontanate dal comune di residenza senza un giustificato motivo.