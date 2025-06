Rubano capi di abbigliamento al centro commerciale: scattano le manette per una coppia.

Roncadelle, in manette una coppia

I fatti si sono verificati nella serata di ieri (venerdì 27 giugno 2025): i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno messo le manette ai polis di una coppia di nazionalità rumena sorpresa nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di un esercizio commerciale dell’Elnos di Roncadelle.

Beccati!

I due, entrambi 32enni e senza fissa dimora sul territorio nazionale, sono stati sorpresi dal personale di vigilanza del centro commerciale mentre stavano tentando di allontanarsi con vari capi di abbigliamento rubati che avevano occultato all'interno di una particolare borsa, appositamente predisposta per eludere i controlli e schermare i segnali dei sistemi antitaccheggio.

Merce restituita

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare i due giovani, di sequestrare la borsa “schermata” e, anche in seguito alla perquisizione dell’autovettura in uso agli arrestati, di rinvenire merce rubata per un valore complessivo di oltre 1.500 euro. La refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari mentre l’uomo e la donna sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.