Ruba una e-bike di un turista a Iseo, ladro arrestato dai Carabinieri

Un tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Iseo ieri pomeruggio, venerdì 20 giugno, ha impedito il furto di una costosa bicicletta elettrica: un uomo trovato in possesso di attrezzi da scasso e di un portafogli già denunciato come rubato è stato arrestato.

Ruba una e-bike di un turista

Erano le 18, quando un cittadino ha allertato i carabinieri di Iseo segnalando un soggetto sospetto in via Dante Alighieri. L'uomo, secondo quanto riferito, stava tentando di impossessarsi di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via. I militari sono quindi intervenuti immediatamente, la prontezza del loro arrivo è stata determinante in quanto ha permesso di individuare e bloccare il soggetto proprio mentre si stava allontanando a bordo della bicicletta a pedalata assistita (e-bike) di un turista olandese, del valore stimato di 4.000 euro.

L'arresto

Si tratta di un 40enne della zona: perquisito, è stato trovato in possesso di una cesoia utilizzata per tagliare la catena a cui era assicurata la bicicletta e di un portafogli da donna asportato durante la mattinata ad Iseo.

Il soggetto, accusato di furto aggravato e ricettazione, è stato quindi condotto in caserma. L'arresto è stato convalidato questa mattina, per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.