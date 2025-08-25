Il caso

Il mezzo era stato rubato il giorno prima ad un anziano di Nuvolento

Ruba una e-bike da oltre 2mila euro: 37enne denunciato per ricettazione.

Ricettazione: scatta la denuncia per un 37enne

É scattata la denuncia in stato di libertà per un 37enne di Pastrengo (Vr). L'uomo nel pomeriggio di sabato 23 agosto 2025, è stato scoperto a bordo di una e-bike rubata dal valore di oltre 2mila euro. Il furto era stato denunciato dal legittimo proprietario ai carabinieri di Nuvolento.

Riconosciuto il mezzo

Sono stati proprio questi ultimi a riconoscere il mezzo nel corso di una ordinaria pattuglia nel comune di Nuvolera. La bicicletta in questione era stata rubata il giorno prima ad un anziano di Nuvolento. L’autore è stato denunciato mentre la bici prontamente restituita al legittimo proprietario.