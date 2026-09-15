Ruba una bicicletta dal cortile di una casa a Chiari: arrestato un 29enne.

A Chiari, ruba una bicicletta dal cortile di un’abitazione

La scoperta nelle prime ore del mattino di oggi (martedì 15 settembre 2026) a Chiari: i carabinieri della stazione di Rudiano, coadiuvati da personale Nor – Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione un 29enne di origine tunisina, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

La segnalazione

La segnalazione è giunta dopo che i proprietari hanno avvertito alcuni rumori sospetti provenire dalla propria abitazione di via Po: l’intervento è quindi scattato alle 3.35. Il ladro si era introdotto nel cortile rubando una bicicletta per poi darsi alla fuga. Ad intervenire prontamente sul posto i militari che lo hanno bloccato, il mezzo è stato restituito al proprietario.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.