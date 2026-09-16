Ruba una bici elettrica da oltre mille euro e fugge, la Locale lo identifica e denuncia dopo alcune settimane.

La Locale lo rintraccia, fugge dopo aver rubato una bici elettrica

A distanza di alcune settimane dal furto la Polizia Locale di Rezzato è riuscita a identificare l’autore del furto di una e-bike dal valore di 1.200 euro: il furto era avvenuto in via Evaristo Almici a Rezzato. Il soggetto è stato denunciato per furto aggravato. Ma non solo: a suo carico è scattata infatti anche una denuncia per ricettazione: nell’impossessarsi della bicicletta elettrica, infatti, aveva abbandonato un altro velocipede, risultato frutto di furto.

Sicurezza stradale

L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di controllo del territorio che ha preso in considerazione anche la questione della sicurezza stradale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state infatti denunciate quattro persone: due soggetti si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, mentre un terzo è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Una donna invece è stata denunciata in quanto esibiva agli Agenti una patente di guida falsa.