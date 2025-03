Ruba un portafoglio negli spogliatoi della piscina poi preleva al bancomat: arrestato

Si è introdotto negli spogliatoi delle piscine di Rovato, ha rubato un portafoglio e poi ha utilizzato il bancomat trovato all'interno per prelevare. Il ladro, però, non ha fatto molta strada. E' stato arrestato in Corso Bonomelli dalla Polizia Locale di Rovato.

Ruba un portafoglio negli spogliatoi della piscina poi preleva al bancomat

E' successo poco prima di mezzogiorno di sabato 22 marzo. Il giovane, un 38enne tunisino residente a Sale Marasino, si era introdotto negli spogliatoi delle piscine di Rovato e dopo aver forzato il lucchetto di uno degli armadietti, aveva rubato portafoglio, telefono cellulare e chiavi dell'auto. La pronta segnalazione dell'addetto delle piscine ha innescato il tempestivo intervento della pattuglia della Polizia Locale di Rovato, che ha permesso in poco tempo di rintracciare l'autore del furto.

Arrestato un 38enne di Sale Marasino

Il giovane, dopo il colpo, si è spostato sul Corso Bonomelli e ha prelevato contanti per 150 euro circa con il bancomat trovato all'interno del portafoglio. La sua descrizione fatta agli agenti della Polizia Locale ha permesso di individuarlo e trarlo in arresto per furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di debito. Giudicato per direttissima nella mattinata di lunedì 24 marzo, è stato condannato a due anni di reclusione e euro 600 di multa, con pena sospesa.