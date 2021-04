Ruba un ponteggio e minaccia chi tenta di fermarlo: in manette 63enne colto in flagrante

Arrestato 63enne per una rapina

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore, al termine di un’attività di indagine hanno arrestato per il reato di rapina impropria B.C. classe 1958, residente a Melito di Porto Salvo (RC) ma domiciliato a Roccafranca, coniugato e pregiudicato.

Nel primo pomeriggio di ieri infatti un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio perlustrativo è stato contattato dalla propria centrale operativa che poco prima aveva ricevuto la richiesta d’aiuto da parte di un privato cittadino C.S. classe 1975, geometra, il quale ha informato i militari di essere rimasto vittima di una rapina all’interno del cantiere del quale è direttore dei lavori e che al momento della chiamata, stava inseguendo gli autori del reato che stavano fuggendo a bordo di un furgone FIAT 35.

Due complici hanno realizzato la rapina

La sinergia collaborativa tra la centrale operativa ed i militari operanti hanno permesso a questi ultimi di intercettare e fermare, lungo la SP70 in direzione del centro di Piadena, il furgone segnalato con a bordo il 63enne calabrese alla guida del mezzo.

L’uomo poco prima, con un suo complice che durante la fuga era a sua volta sceso dal mezzo in prossimità di Piadena facendo perdere le sue tracce, aveva asportato un ponteggio di 80 metri quadrati, per un valore di circa € 8.000 montato per la manutenzione del ponte “Verdi” lungo la SP 33 tra il Comune di San Daniele Po (CR) ed il Comune di Roccabianca (PR).

Mentre i due malviventi stavano smontando il ponteggio, erano stati notati da C.S., geometra e direttore del cantiere, che avevano avvicinato e minacciato per poi darsi alla fuga.

La denuncia della vittima

Non spaventato dal gesto intimidatorio l’uomo si era messo all’inseguimento dei due contattando immediatamente il 112 e rimanendo in contatto fin quando la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Casalmaggiore non lo ha intercettato e fermato.

All’interno del furgone i Carabinieri hanno trovato il ponteggio smontato, pertanto, mentre C.S. formalizzava la querela per la rapina subita, il 63enne è stato condotto nella locale Stazione dei Carabinieri di Piadena dove, terminate le formalità di rito, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.