Ruba nelle auto parcheggiate: in manette un giovane di 23 anni.

Ieri (lunedì 15 settembre 2025) i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino ucraino 23enne: il tutto a seguito di una segnalazione a loro giunta di una serie di furti in corso sulle auto parcheggiate alle quali venivano rotti i vetri.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di trovare il giovane a bordo di un’autovettura appena rubata. A seguito della perquisizione, sono stati trovati diversi oggetti precedentemente rubati dalle autovetture, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Il giovane, successivamente identificato in caserma, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per pregressa condanna ed è stato dunque denunciato per i furti e tradotto al carcere Nerio Fischione.