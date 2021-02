Domenica sera una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari è intervenuta a Palazzolo sull’Oglio in seguito alla chiamata al 112 di un cittadino che stava segnalando un furto in atto all’interno del proprio garage.

Ruba nei garage di un condominio, preso dai carabinieri

E’ successo ieri alle 22 circa. Il pronto intervento dei militari ha permesso di bloccare e identificare il colpevole, classe 1983 e nativo dell’Algeria, che con la refurtiva trafugata nei garage di via Brescia ancora in suo possesso si stava allontanando da luogo del furto. L’uomo si era infatti impossessato di una bicicletta e di materiale edile, restituiti al legittimo proprietario.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, si è dimostrato scarsamente collaborativo con i carabinieri e tentato perfino di aggredirli, senza alcuna conseguenza negativa per i militari.

Finito in manette per furto e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Chiari prima di essere condotto davanti all’Autorità Giudiziaria di Brescia che, in seguito a rito direttissimo, questa mattina lo ha condannato a tre anni e sei mesi con obbligo di dimora a Pontoglio e di presentazione alla Polizia giudiziaria.