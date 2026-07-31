Ha atteso che la giovane si distraesse e si è dato alla fuga

Ruba la bicicletta ad una ragazzina, scoperto dalla Locale è stato denunciato.

A Rezzato, ruba la bicicletta ad una ragazzina

L’autore del furto ha agito dopo aver notato fuori all’esterno di una scuola di Rezzato una bicicletta momentaneamente collocata all’esterno dell’edificio da una ragazzina: ha così atteso che la giovane si distraesse per rubare il mezzo e darsi alla fuga.

Scatta la denuncia

Allertata la Locale gli agenti hanno dato il via alle ricerche: la bicicletta è stata trovata a pochi chilometri di distanza e restituita alla giovane. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle immagini della videosorveglianza che hanno permesso di identificare l’autore del furto poi denunciato all’Autorità Giudiziaria, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.