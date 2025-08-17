il caso

Il soggetto in questione è stato trovato senza permesso di soggiorno

Ruba in un supermercato per poi rivendere i prodotti: scattano le manette.

A Rezzato

Succede nel comune di Rezzato dove un soggetto senza permesso di soggiorno nei giorni scorsi ha rubato alcuni prodotti all'interno di un supermercato. Questi sarebbero poi stati dallo stesso rivenduti in grey market (o mercato grigio, in ambito finanziario, è un mercato non ufficiale dove i titoli di una società vengono scambiati prima della loro quotazione ufficiale in borsa ad un prezzo decisamente inferiore).

Ruba in un supermercato: colto in flagranza

Il soggetto in questione è stato colto in flagranza e arrestato dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Rezzato. In seguito all’Udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Brescia, il soggetto originario della Georgia è stato trattenuto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia per alcune. Nell’aula del Giudice di Pace di Brescia, si è svolta l’Udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore. Il soggetto, giunto in Italia clandestinamente, è stato poi condotto all’aeroporto dove è stato imbarcato su volo diretto al Paese d’origine.

In evidenza un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale.