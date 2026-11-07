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Ruba dodici confezioni di profumo dal supermercato e spintona il direttore del punto vendita.

Dal supermercato ruba dodici confezioni di profumo dal supermercato

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri (venerdì 6 novembre 2026): ad essere denunciato a piede libero un 20enne di origini tunisine senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane si è introdotto all’interno del supermercato Italmark di via Roma a Iseo dove ha rubato dodici confezioni di profumo per poi tentare la fuga senza pagare. Tentativo non andato a buon fine essendo stato raggiunto alle porte dell’esercizio commerciale dal direttore del punto vendita che il 20enne ha spintonato nel tentativo di fuggire.

L’inseguimento

Il tutto ha portato ad un inseguimento da parte del responsabile e di un dipendente i quali sono riusciti a fermare momentaneamente il fuggitivo: il giovane è però riuscito a dileguarsi lasciando sul posto lo zaino con l’intera refurtiva che è stata poi prontamente recuperata. Una volta ricevuta la denuncia i militari della stazione di Iseo hanno dato il via alle indagini: grazie alla tempestiva analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, gli operanti hanno individuato i tratti somatici dell’autore, rintracciandolo poco distante dal luogo dell’accaduto. Il giovane è stato denunciato.