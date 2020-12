Ruba al supermercato, poi aggredisce la guardia giurata: è successo a Bagnolo Mella, in manette uno straniero regolare.

Ruba al supermercato

Erano circa le 17 quando il malvivente, un cittadino indiano regolare sul territorio, mentre si trovava in un supermercato credendo di non essere visto ha nascosto alcune calze per poi presentarsi alla cassa e pagare unicamente dei cartoni di latte. Dopo l’acquisto nel parcheggio ad aspettarlo c’era la guardia giurata addetta alla sicurezza che gli ha chiesto la visione dello scontrino e della merce.

L’aggressione

Per tutta risposta il reo ha spintonato la guardia giurata e cominciato una colluttazione che, grazie al provvidenziale arrivo della pattuglia della Stazione Carabinieri di Bagnolo Mella, è terminata con il suo definitivo fermo ed arresto per rapina impropria e lesioni personali.

Questa mattina il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione in attesa del processo.