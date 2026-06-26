Ruba al supermercato a Chiari, poi aggredisce la guardia per fuggire: arrestato un 19enne

Ha rubato in un supermercato di Chiari, poi cercando di fuggire ha aggredito la guardia giurata che lo aveva scoperto. Il giovane, un 19enne di nazionalità tunisina, pregiudicato, è stato fermato e arrestato dai carabinieri della Radiomobile di Chiari per rapina impropria. Denunciata a piede libero invece la complice, una ragazza di 18 anni, italiana e residente a Novara.

Ruba al supermercato, poi aggredisce la guardia

È successo ieri sera, giovedì 25 giugno, verso le 19.30 al D-Più di via Consorzio Agrario. Una volta all’interno del negozio il 19enne, con la complicità della ragazza, ha finto di fare la spesa, mentre invece nascondeva all’interno del proprio zaino diverse confezioni di cibo in scatola. Arrivato alle casse hanno provato a uscire senza pagare, passando lo zaino a terzo che è riuscito a scappare prima delle forze dell’ordine.

Scoperto dalla guardia giurata il servizio – un 40enne – il giovane ha provato a fuggire spintonando e minacciando l’operatore che stava provando a fermarlo. Allertati e giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno bloccato il ragazzo e la complice.

L’arresto

La refurtiva, del valore di circa 21 euro, è stata parzialmente recuperata e immediatamente restituita, mentre è im corso di Identificazione il terzo complice.

Arrestato per rapina impropria, il 19enne è stato condotto in caserma in attesa della direttissima, che si terrà questa mattina. La 18enne è stata invece denunciata in concorso.