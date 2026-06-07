Rovato: uomo trovato morto in auto nel parcheggio di via Rudone.
Tragico rinvenimento a Rovato
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato oggi (domenica 7 giugno 2026) poco prima delle 11 in codice rosso a seguito del ritrovamento di un uomo di 64 anni, senza vita, all’interno della sua auto. Ad intervenire sul posto un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Da comprendere le cause alla base del decesso
Ancora non si conoscono le cause del decesso, sul posto i carabinieri e la Polizia Locale di Rovato.