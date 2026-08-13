Rovato, uomo minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: salvato in extremis dalla Polizia locale

Gli agenti in pattuglia sono stati allertati da un passante e in meno di un minuto erano già sul posto: grazie al loro intervento sono riusciti a evitare il peggio

Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri, mercoledì 12 agosto 2026, a Rovato, dove il pronto intervento della Polizia locale ha evitato una tragedia.

Minaccia di lanciarsi dal calvalcavia

Attorno alle 22, una pattuglia impegnata nei consueti controlli stradali in via Primo Maggio è stata allertata da un passante, che aveva notato una presenza sospetta sul vicino cavalcavia dell’autostrada. Capita la gravità della situazione, gli agenti si sono catapultati sul posto in meno di un minuto. Una volta giunti sul cavalcavia, le Forze dell’ordine si sono trovate di fronte a una scena drammatica: un uomo di circa quarant’anni si trovava al limite della struttura con un cavo legato al collo, assicurato all’altra estremità a un palo della recinzione.

Salvato dalla Polizia locale

Mantenendo la calma, gli agenti hanno avviato un delicato dialogo con il quarantenne per comprendere le ragioni del gesto e instaurare un contatto umano. Grazie alla sensibilità e alla prontezza di spirito dimostrate dagli operatori, l’uomo è stato dissuaso dal portare a termine l’insano gesto e messo in sicurezza. Dopo essere stato accompagnato al comando di Polizia locale, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, fatti intervenire immediatamente sul posto. Successivamente è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e il supporto medico del caso.