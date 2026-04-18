Rovato, Suv con targhe “a strappo” per sfuggire ai controlli: fermato sospetto ladro, scatta il sequestro

A insospettire gli agenti della Polizia locale di Rovato è stata la targa, che era stata manomessa. Un sistema “a strappo” utilizzato per sfuggire ai controlli dal conducente, un cittadino albanese con numerosi precedenti a carico per furto.

Suv con targhe “a strappo” per sfuggire ai controlli

L’operazione è scatta mercoledì. La pattuglia , impegnata in u servizio di controllo per la prevenzione di reati predatori e truffe da strada, ha individuato il Suv (una RS Q3). A insospettite gli agenti è stata la targa posteriore, circostanza che ha spinto a intimare lo stop all’auto in via xxv aprile, in prossimità dell’ incrocio con via Solferino. Da un controllo approfondito del veicolo, è emerso che l’attacco delle targhe – sia posteriore che anteriore – era stato manomesso e sostituito da velcro. Uno stratagemma che permetteva la rapida rimozione e sostituzione della targa, rendendo così eventuali delinquenti irrintracciabili in caso di furto o altri atti criminali. Il conducente del veicolo, un albanese proveniente dalla svizzera con numerosi precedenti, soprattutto per furto, è stato identificato. Il veicolo è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.