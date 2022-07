Si è conclusa domenica 10 luglio al Foro Boario la Festa della Rovato soccorso. La tre giorni ha previsto il tradizionale stand gastronomico con musica e intrattenimento, ma anche un momento dedicato ai volontari dell'associazione. Durante il pranzo, infatti, sono stati consegnati attestati e benemerenze.

Rovato soccorso in festa al Foro Boario

Dopo il buio della pandemia, un periodo che ha richiesto uno sforzo immane al sodalizio rovatese (sempre in prima linea di fronte all’emergenza) finalmente è venuto il momento per festeggiare. La kermesse ha preso il via venerdì con l’apertura e il karaoke con I Ribaltati; sabato l’orchestra Mario Ginelli; domenica in serata Onda d’urto, tributo ai Nomadi.

Attestati e benemerenze ai volontari

E’ stato però il pranzo di domenica che ha visto protagonisti i volontari. Sono stati infatti consegnati gli attestati ai partecipanti al corso di trasporto sanitario e le benemerenze a chi presta servizio nella Rovato soccorso da 10, 15, 20 e 25 anni. La cerimonia ha anche suggellato il passaggio di consegne dall'ormai ex presidente Giuseppe Rizzelli alla nuova presidente Annunciata Piva.