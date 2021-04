F.lli Bonaventi a Rovato, la nuova sede è un gioiello da scoprire

Avete già visitato la nuova sede della concessionaria Opel F.lli Bonaventi a Rovato? L’avveniristica struttura della storica realtà fondata nel 1970 è un gioiello tutto da scoprire. Se qualcuno, causa lockdown e pandemia ancora non la conoscesse, è il momento di rimediare e di effettuare una visita in tutta sicurezza. È stata inaugurata a febbraio 2020 e rappresenta una location all’avanguardia e che guarda al futuro, ma costruita nel segno della continuità con l’importante passato dell’azienda.

F.lli Bonaventi a Rovato in via XXV aprile

La nuova sede di Rovato, così come la precedente aperta nel 2017, si trova in via XXV aprile, la vecchia Statale 11: una si trovava al civico 231, l’attuale è di fronte, al civico 27. In termini di spazio si è trattato di uno spostamento minimo, tuttavia il concetto di concessionaria è stato stravolto e ampliato, mettendosi completamente al servizio del territorio, dalla Franciacorta al clarense. Il nuovo showroom, energeticamente autonomo e moderno sotto ogni aspetto, è stato costruito da zero. Oggi è dotato di un ampio salone espositivo e di officina meccanica, dove viene fornito anche il servizio di carrozzeria. E naturalmente dispone di un comodo parcheggio.

Il cliente è seguito a 360°

Anche da queste poche informazioni è facile intuire come la nuova sede F.lli Bonaventi rappresenti un’attività completa, capace di seguire a 360° la clientela. Per maggiori informazioni e per venire a conoscenza delle molteplici proposte e servizi della concessionaria di Rovato è utile visualizzare il video che trovate in pagina. Nell’esposizione si trova tutta la gamma Opel, ma c’è molto di più della semplice compravendita. Troviamo infatti dall’assistenza alla manutenzione, passando per gli interventi d’urgenza.

Le caratteristiche della concessionaria

Infine non poteva mancare l’intervento di Marco Bonaventi, uno dei titolari: “Le caratteristiche salienti che si trovano a Rovato sono le stesse presenti nelle sede di Manerbio e Orzinuovi – ha spiegato – sono trasparenza, attenzione per il cliente, con cui instaurare un rapporto di fiducia, e tanta tanta voglia di darsi da fare. Soprattutto in questi momenti difficili ce n’è bisogno, anche perché in Italia è necessario rinnovare il parco auto, sono ancora troppe le vetture circolanti che hanno un forte impatto sull’ambiente in termini di emissioni inquinanti”.

Informazioni e contatti

OPEL F.LLI BONAVENTI

Manerbio, via Cremona 101 – tel. 030.9938281

Rovato, via XXV aprile 27 – tel. 030.2330087

Orzinuovi, via Milano 164 – tel.030.9941885

www.bonaventi.it – Facebook “F.lli Bonaventi Spa” – Instagram “opelbonaventi”

Informazione Pubblicitaria