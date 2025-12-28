Una ferita alla testa, causata da una bottiglia, e due settimane di prognosi. Il risultato della lite scoppiata questa notte all’esterno del Queen Pub di Rovato tra due giovani di origini magrebine, sulla quale sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Chiari.

Rovato, scoppia la lite fuori dal pub: giovane ferito alla testa con una bottiglia

I militari sono stato allertati poco prima dell’una di questa notte, domenica 28 dicembre, per una violenta lite scoppiata fuori dal locale attivo in Largo Cazzani. Secondo una prima ricostruzione, nel corso del diverbio uno dei due soggetti è stato colpito alla testa con una bottiglia. Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’Ambulanza di Bornato e il mezzo avanzato, che hanno medicato il ferito per poi trasportarlo al Pronto soccorso degli Spedali civili di Brescia, da cui è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di 15 giorni.

Al momento il ferito risulta ancora in fase di identificazione, in quanto privo di documenti, così come restano da chiarire le cause che hanno portato alla lite. L’aggressore, un cittadino tunisino classe 2000, è stato identificato e verrà segnalato all’autorità giudiziaria, in attesa di una eventuale denuncia della parte offesa.