Rovato, ruba 14 panetti di burro alla Conad e aggredisce vigilante e direttore: arrestato 55enne

Ha tentato di uscire dal supermercato con 14 confezioni di burro nascoste nello zaino, ma quando è stato fermato dal personale di vigilanza ha reagito con violenza, aggredendo sia la guardia che il direttore del punto vendita. Per questo un uomo italiano di 55 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Rovato con l’accusa di rapina impropria.

Ruba 14 panetti di burro

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 16, all’interno del supermercato Conad. Alla centrale operativa della Locale è arrivata una segnalazione per un’aggressione in corso e una pattuglia impegnata nei controlli del territorio è intervenuta rapidamente sul posto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo – Z.I., con precedenti (due condanne per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) e un passato di tossicodipendenza – aveva occultato nello zaino 14 confezioni di burro, del valore di circa 70 euro, pagando regolarmente soltanto una confezione di pollo prima di oltrepassare le casse.

L’aggressione e l’arresto

Il comportamento sospetto ha però attirato l’attenzione del vigilante, che ha chiesto di controllare il contenuto dello zaino. A quel punto il 55enne avrebbe dato in escandescenza, spintonando ripetutamente l’addetto alla sicurezza. Durante la colluttazione alcune confezioni di burro sono cadute a terra. In aiuto del vigilante è intervenuto anche il direttore del supermercato, che ha cercato di recuperare la merce sottratta ed è stato aggredito a sua volta: il ladro lo ha afferrato per la testa scuotendolo violentemente, causandogli escoriazioni al volto e a una spalla.

L’uomo, visto l’uso della violenza, è stato arrestato per rapina impropria. E’ stato trattenuto presso il comando della Polizia locale in attesa della convalida, avvenuta questa mattina, giovedì 21 maggio. Ora si trova in carcere.