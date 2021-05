E’ stato un triste risveglio, quello di lunedì 10 maggio, per la comunità rovatese. Nella notte infatti si è spento Valter Cornali, storico capogruppo degli Alpini. Una grandissima perdita non solo per la sua famiglia, per per l’intero mondo dell’associazionismo locale.

Rovato piange lo storico capogruppo degli Alpini

Classe 1950, Cornali rappresentava una figura di riferimento per il volontariato. Storica guida del gruppo Alpini, si è speso instancabilmente per la sua comunità. Era sempre disponibile, e lo è stato anche negli ultimi tempi, nonostante il duro calvario della malattia che stava affrontando. Tra i primi a dare la notizia della sua scomparsa, nella mattinata di lunedì 10 maggio, il sindaco Tiziano Belotti: “Questa notte Rovato ha perso un grande uomo. Un pilastro della nostra città”, ha scritto il primo cittadino. “La Città di Rovato ha perso un uomo innamorato di lei…. I cittadini di Rovato hanno perso un uomo che ha fatto del suo impegno sociale un baluardo di vita. Rendiamo onore a un grande uomo”, ha commentato sui social l’ex vicesindaco e presidente di Linea Ambiente Pierluigi Toscani. Cordoglio anche dal capogruppo della Lega Gabriele Buffoli, che ha espresso la vicinanza degli Alpini di Pedrocca, mentre l’oratorio di Rovato sulla pagina Facebook ha postato la preghiera dell’alpino corredata da questo breve messaggio: “Il nostro fratello alpino Walter è andato avanti!!! Un grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità! Una preghiera per la tua famiglia! Una preghiera per il gruppo Alpini di Rovato”. Anche il gruppo RovatoW ha utilizzato Facebook per salutare Cornali. “Un caro saluto e un ricordo per Valter Cornali che è andato avanti. Presidente del Gruppo Alpini ed esempio di impegno per Rovato”.

I funerali in piazza

Meteo permettendo, i funerali saranno celebrati mercoledì mattina alle 10 in piazza Cavour (in caso di maltempo traslocheranno nella chiesa di Santa Maria Assunta). In questo momento di grande dolore la comunità è vicina alla moglie Giusy, alle figlie Laura e Chiara, alle nipoti e a tutti i suoi cari.