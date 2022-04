Lutto

Addio al fondatore del gruppo L'Alco, venuto a mancare all'età di 85 anni.

Rovato piange un grande imprenditore. Si è spento all’età di 85 anni a causa della malattia Giacomo Conter, fondatore del gruppo L’Alco. I funerali saranno celebrati martedì 19 aprile alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Rovato piange l'imprenditore Giacomo Conter

Affiancato e sempre sostenuto dalla moglie Letizia Lazzaroni e poi dai figli che erano entrati nell’attività, Conter aveva dato vita a un solido gruppo, un riferimento per il Nord Italia nel settore della grande distribuzione e dei cash&carry. Nel 2019 l’Alco Grandi Magazzini spa, una delle società del gruppo L’Alco, gestiva 44 punti vendita a marchio Despar, Interspar ed Eurospar, per una superficie complessiva di oltre 72mila metri quadrati e un bacino commerciale che abbracciava le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia e Lodi. Un colosso a conduzione famigliare, che negli anni ha dato lavoro a tantissime persone. Purtroppo a causa della crisi della grande distribuzione, acuita dall’impatto devastante della pandemia (per la chiusura dei ristoranti che ha messo in ginocchio i cash & carry), il gruppo nella primavera 2021 aveva dovuto prendere la non facile decisione di sospendere ogni attività, chiudendo tutti i punti vendita. La proprietà aveva ringraziato tutti i lavoratori per la collaborazione offerta nel corso degli anni e, soprattutto, negli ultimi mesi di forte difficoltà, augurandosi di poterli rivedere quanto prima al lavoro. Un auspicio che si è parzialmente avverato in virtù di due aste che hanno visto l’assegnazione degli 8 cash & carry a Migross e di 17 punti vendita a Conad. Un tale epilogo non può comunque cancellare né offuscare lo straordinario contributo dato da Giacomo Conter e dalla sua famiglia alla crescita economica e al benessere della comunità rovatese, con impegno, passione ed entusiasmo. La scomparsa di Giacomo Conter lascia nel dolore la moglie, i figli Annamaria, Luisa e Giuseppe, gli amatissimi nipoti e tutti i suoi cari