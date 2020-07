Rovato piange l’alpino cultore di arte e storia

E’ stato storico segretario del gruppo Alpini di Rovato, ma anche grande appassionato di arte e storia. Si è spento a 87 anni a Rovato Enzo Pedrini.

Rovato piange l’alpino Enzo Pedrini

La morte di Enzo Pedrini colpisce non solo gli Alpini, ma tutta la comunità rovatese, stretta nel dolore attorno alla moglie Adriana, ai figli, ai nipoti e a tutti i suoi cari. Impegnato in politica nelle file del Psi, è stato un cultore della storia, con un occhio di riguardo a quella locale della sua Rovato. Dopo la pensione, inoltre, aveva riscoperto la passione per l’arte che coltivava fin da ragazzo, partecipando anche ad alcune mostre. E’ stato a lungo segretario del gruppo Alpini, che si trova ad affrontare l’ennesimo lutto del 2020.

L’ultimo saluto

I funerali di Enzo Pedrini, che è venuto a mancare domenica, saranno celebrati mercoledì 15 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con partenza dalla Domus Remondina, dove è stata allestita la camera ardente (è possibile fare visita dalle 8 alle 18).