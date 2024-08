Rovato, nonna e nipotina di 7 anni investite da un'auto mentre attraversano la strada.

Nonna e nipotina investite da un'auto a Rovato

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi (giovedì 8 agosto 2024) a Rovato sull'attraversamento pedonale nei pressi dell'enoteca. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 15.40 in codice rosso in via Solferino 4.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che una nonna di 60 anni e la nipotina di 7 stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto le ha travolte. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi: a giungere sul posto due ambulanze e due automediche. La bimba, che ha riportato alcune ferite ad un piede, è stata portata all'ospedale pediatrico degli Spedali Civili di Brescia ma non sarebbe in gravi condizioni. La nonna ha riportato un trauma al braccio.