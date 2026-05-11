Rovato: lunedì 11 maggio alle 21 il confronto tra i candidati sindaci

La chiamata alle urne si avvicina. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini di Rovato e frazioni saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco (o sindaca) che guiderà il Comune per i prossimi cinque anni. Chi vincerà? Lunedì 11 maggio alle 21 nella sala civica del Foro Boario (piazza Garibaldi) si terrà il confronto tra i quattro candidati, organizzato da Chiariweek.

Rovato: lunedì 11 maggio il confronto tra i candidati sindaci

Quattro gli aspiranti in “gara”: Valentina Bergo, che raccoglie il testimone dall’Amministrazione uscente con una coalizione di Centrodestra composta da cinque liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Civica Belotti per Rovato e Noi siamo Rovato); Alessandro Botticini, sostenuto da Pd e Rovato Attiva, nonché da M5s e Avs; Gabri Marini, leader appoggiata dalle civiche Rovato Vivibile e Rovato che cresce; Roberto Manenti, sceso in campo con il progetto Rovato al contrario. Durante il confronto di lunedì 11 maggio alle 21 nella sala civica del Foro Boario, in piazza Garibaldi, i candidati risponderanno ad alcune domande sui rispettivi programmi. Una serata, moderata dalla giornalista Stefania Vezzoli, per conoscerli più da vicino e ascoltare le loro idee e proposte per il futuro della città di Rovato. Sarà presente anche il direttore della testata Davide D’Adda. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Prima Brescia. Ingresso libero; la cittadinanza è invitata a partecipare.