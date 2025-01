Rovato: investita una ragazza di 15 anni.

Investita ragazza di 15 anni a Rovato

Attimi di apprensione questa mattina (martedì 7 gennaio 2025) a Rovato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 8 in codice giallo in via 25 Aprile davanti alla Conad. Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro: dalle primissime ricostruzioni pare che una giovane di 15 anni sia stata investita sulle strisce pedonali.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto, dopo che alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi, un'ambulanza in codice giallo e la Polizia Stradale.

Disagi sul traffico

L'incidente ha comportato degli inevitabili disagi sul traffico. In particolare si sta creando parecchia coda da Coccaglio verso Rovato, via 25 Aprile risulta bloccata. Mentre nella direzione opposta (da Rovato verso Coccaglio) le auto riescono a deviare a destra.