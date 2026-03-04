Rovato: incendio in un’abitazione, edificio evacuato.

Fiamme e Rovato

Uno spaventoso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, a Rovato, in un’abitazione di via Montegrappa, nei pressi della chiesa di San Rocco.

Dalle primissime informazioni il rogo sarebbe scaturito dalla canna fumaria; sul posto i Vigili del fuoco con sei mezzi (inclusa l’autoscala) da Brescia, Chiari e Palazzolo. L’edificio è stato temporaneamente evacuato; non si registrano feriti né intossicati ma sul posto è presente in via precauzionale anche un’ambulanza.

Attivata la macchina dei soccorsi

Sul luogo dell’incendio si sono precipitati i carabinieri e la Polizia locale; al momento la strada è stata chiusa nel tratto in corrispondenza dell’abitazione per agevolare l’intervento dei soccorsi. E’ presente anche l’assessore Pieritalo Bosio per accertarsi della situazione ed esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando complesse.

La gallery