Incendio in un autonoleggio in via Franciacorta a Rovato.

Incendio in un autonoleggio a Rovato

Attimi di apprensione questa mattina (venerdì 4 ottobre 2024) a Rovato: in via Franciacorta è andato in fiamme un autonoleggio, erano circa le 8.40. Il titolare è stato avvisato da alcuni vicini che hanno notato del fumo uscire dall'ufficio. Lui si è precipitato sul posto e le fiamme erano già alte.

É riuscito a portare fuori una delle tre auto all'interno del vano, ne sono rimaste dentro due. Fortunatamente grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Palazzolo il rogo, probabilmente partito da un corto circuito al quadro elettrico, non ha raggiunto le due auto. Nell'attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco i vicini così come il proprietario si sono adoperati per cercare di contenere le fiamme.

Non si registrano feriti/intossicati

Emergenza rapidamente rientrata, stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto è sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio per accettare eventuali necessità. Presente anche la Polizia Locale di Rovato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le immagini