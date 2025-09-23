L’incubo è finito nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025, quando l’incendio spaventoso divampato intorno a mezzogiorno è stato definitivamente domato. Ma le strade restano chiuse al traffico, così come le scuole del quartiere (medie statali, istituto superiore Lorenzo Gigli e materna Santa Caterina). Ancora da valutare, infatti, la stabilità dell’edificio: persiste il rischio di crollo.

Rovato, incendio domato ma l’area resta off limits: il video

La situazione resta critica

L’incendio è stato domato tra le 4 e le 5 di notte, dopo oltre 15 ore di lavoro da parte dei Vigili del fuoco con oltre 30 squadre del comando provinciale impegnate, l’incendio è stato spento. Il bilancio è di otto famiglie sfollate, negozi e uffici devastati dal fuoco, scuole del quartiere chiuse per l’intera giornata di martedì, viabilità deviata, con corsie chiuse lungo la centralissima via 25 Aprile (snodo fondamentale per il traffico). Si attende il responso dell’Arpa sulla qualità dell’aria, mentre continuano le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sembra però che la pioggia scesa nel corso della notte abbia mitigato l’impatto ambientale derivante dal fumo.