Rovato: in auto con 20 dosi di cocaina e 1600 euro in contanti, 25enne arrestato.

In auto a Rovato con 20 dosi di cocaina e 1600 euro

La polizia locale di Rovato nei giorni scorsi verso l’una di notte è intervenuta insospettita da un veicolo C4 fermo in un parcheggio di via XXV Aprile con un solo uomo a bordo. Gli agenti si sono quindi avvicinati: a bordo il conducente, un 25enne albanese residente a Palazzolo sull’Oglio.

Scatta l’arresto

Il giovane, alla vista degli agenti, è apparso molto nervoso: l’auto è stata quindi perquisita e, al suo interno, sono state rinvenute 20 dosi di cocaina e denaro contante di piccolo taglio per 1600 euro. Ai polsi del 25enne sono scattate le manette per spaccio, una volta convalidato l’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziara al comando di polizia locale in attesa dell’udienza.