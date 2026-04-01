Forse, vista l’atmosfera tagliente in vista delleAmministrative del 24 e 25 maggio, qualcuno si aspettava che nel mirino del pesce d’aprile del sindaco di Rovato Tiziano Alessandro Belotti finisse la campagna elettorale. Invece, come era già successo nel 2024 con Cazzago San Martino (in quel caso Belotti aveva annunciato le dimissioni di Fabrizio Scuri e il suo subentro come reggente), lo sguardo va ai paesi vicini, nella fattispecie Coccaglio e i suoi amministratori, per annunciare una fantomatica unione tra Comuni che, è bene precisarlo, è solo una burla.

Rovato e Coccaglio si fondono in un unico Comune: ma è un pesce d’aprile

Questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Rovato Tiziano Belotti nella mattinata di mercoledì 1 aprile:

“Il progetto partito nel 2016 tra il sottoscritto sindaco di Rovato e l’allora Sindaco di Coccaglio Franco Claretti è finalmente arrivato alla sua conclusione. Dopo quasi 10 anni di lavoro i Comuni di Rovato e di Coccaglio si fondono in un unico grande Comune: il più popoloso di tutta la provincia di Brescia dopo la città: 30.000 abitanti. Un traguardo sancito dalla comunicazione ufficiale del Ministero dell’Interno, Dipartimento affari territoriali giunta proprio questa mattina al protocollo del Comune di Rovato. In Lombardia dopo gli esempi di Sermide e Folonica (Mn), Gravedona ed Uniti (Co), Pirlo e Biancofermo (Va) e Stracci con Volano (So) ci sarà Rovato con Coccaglio o Rovaglio, nome suggeritoci dal Dott. Gravido Lavacca, dirigente del Ministero che ha seguito l’intero iter procedurale. La scelta del nome definitivo è comunque demandata ad un prossimo Referendum popolare. E’ prevista una conferenza stampa congiunta tra il sottoscritto sindaco e la Dott.ssa Monica Lupatini, attuale sindaco di Coccaglio, per il prossimo 6 aprile per illustrare alla popolazione le motivazioni della decisione e le conseguenze relative alla fusione amministrativa, compreso gli enormi benefici che ne deriveranno per tutti. A questo punto il Prefetto di Brescia avrà 10 giorni per sciogliere i Consigli comunali sia di Rovato che di Coccaglio e dichiarare decaduti i relativi Sindaci, ed ulteriori 30 giorni per indire l’elezione del nuovo Consiglio Unico e del nuovo sindaco di Rovato con Coccaglio. Nuove prospettive si aprono all’orizzonte, e nuove sfide per la nostra nuova grandissima città. Un grazie di cuore all’attuale sindaco di Coccaglio Monica Lupatini per avere sposato l’idea, e soprattutto all’ex sindaco Franco Claretti per l’intuizione che ebbe 10 anni fa e che ha portato ai risultati entusiasmanti di oggi. L’unione fa la forza!

I commenti fomentano lo scherzo

I commenti più esilaranti sono quelli dei colleghi amministratori ed ex, a cominciare dal sopraccitato Franco Claretti, che ha scritto: “Finalmente il convento dell ‘Annunciata sarà su un Comune unico”. Il primo cittadino di Chiari Gabriele Zotti ha invece annunciato: “Chiari ha già posizionato le catapulte di fuoco al confine”, mentre Eugenio Fossati, consigliere comunale di maggioranza a Coccaglio, ha rimarcato: “Se lo ha sancito il dott. Gravido Lavacca possiamo stare tranquilli… C’è solo da preparare il latte per il vitellino”.