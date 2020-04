Rovato e Chiari in lutto per don Valentino Bosio. Il sacerdote era stato anche a Coccaglio e in altre parrocchie del Bresciano. Si è spento a 83 anni.

Lutto per don Valentino Bosio

E’ stato un sacerdote attento e presente, capace di farsi amare e rispettare dai fedeli. Si è spento a 83 anni don Valentino Bosio. E’ venuto a mancare al Richiedei, dove era ricoverato a seguito di un intervento avvenuto nei primi giorni di marzo. Purtroppo il virus ha avuto la meglio su di lui e lo ha strappato all’affetto di intere comunità come quella di Rovato, Chiari e Coccaglio. Una persona sensibile, corretta e sempre pronta a dispensare una buona parola. Indimenticate resteranno le sue omelie.

Nato a Bornato di Cazzago San Martino il 30 marzo 1937, il prete è stato ordinato sacerdote a Brescia il 23 giugno 1962. Nel 2013 aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio.

La sua strada della fede

La prima esperienza da parroco l’ha avuta già molto giovane, a soli 33 anni. Don Valentino ha cominciato come vicario cooperatore a Montichiari (dal 1962 al 1967), poi con lo stesso incarico a Pontevico (dal 1967 al 1970). Con lo stesso ruolo ha esercitato il ministero anche a Magno di Gardone Valtrompia (dal 1973 al 1981) e a Flero (dal 1981 al 1990), prima di giungere a Coccaglio, dal 1990 al 2002. Da Coccaglio è passato a Chiari fino al 2011, quando è entrato in servizio a Rovato, tornando così in Franciacorta.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE