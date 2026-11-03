Rovato celebra il patrono San Carlo: annunciati i Leoni d’oro

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Entrano nel vivo le celebrazioni per San Carlo, patrono di Rovato. Il sindaco Valentina Bergo ha annunciato i nomi dei concittadini che saranno insigniti del leone d’oro: si tratta del pittore Giampaolo Belotti e della giornalista Stefania Vezzoli. Leoncino d’oro a Irene Alborghetti, talento emergente del nuoto di fondo.

Rovato celebra il patrono San Carlo

Mercoledì 4 novembre nel salone del Pianoforte del Municipio alle 17.30 si terrà la premiazione delle attività storiche rovatesi; alle 17.45 la consegna della borsa di studio “L’officina meccanica fra creatività e innovazione”, conferita alla memoria del cavalier Paolo Scarsi, noto industriale rovatese. Alle 18 il Consiglio comunale straordinario per l’assegnazione dei Leoni d’oro, massime benemerenze civiche, e del Leoncino, riservato a giovani talenti emergenti. Alle 19 la Messa solenne in Santa Maria Assunta presieduta dal vescovo di Brescia Monsignor Pierantonio Tremolada con la benedizione dell’altare del Santissimo, recentemente restaurato (venerdì 6 novembre alle 20.30 si terrà la presentazione dei lavori di recupero effettuati).

Annunciati i nomi dei cittadini insigniti delle benemerenze

Saranno due i Leoni e uno il Leoncino d’oro assegnati dall’Amministrazione guidata da Valentina Bergo. In particolare, il Leone d’oro sarà conferito al maestro Giampaolo Belotti, noto pittore rovatese, per “una vita dedicata all’arte e alla bellezza. Un Maestro che, attraverso il proprio talento e le proprie opere, ha arricchito il nostro patrimonio artistico e culturale, dando lustro alla nostra Città“. La seconda benemerenza andrà alla giornalista Stefania Vezzoli, “una donna che ha saputo mettere cultura, comunicazione e competenze al servizio della comunità, contribuendo con sensibilità, generosità e impegno alla crescita culturale e sociale del nostro territorio”. Del riconoscimento Under 25 sarà insignita Irene Alborghetti, giovane talento del nuoto di fondo, “campionessa regionale nei 3.000 metri. Un esempio di passione, sacrificio e determinazione, capace di dimostrare quanto lontano possano portare i sogni sostenuti dall’impegno“.

Questo il commento del primo cittadino Valentina Bergo: “Tre storie, tre percorsi, tre eccellenze. Un unico, immenso orgoglio: Rovato. Da cittadina rovatese, prima ancora che da sindaco, sento profondamente il valore di questi riconoscimenti. Perché la grandezza di una città si misura anche attraverso le persone che ne custodiscono i valori e ne ispirano il futuro. Mercoledì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni del nostro Santo Patrono, San Carlo Borromeo, avrò l’onore di conferire loro le massime benemerenze civiche. Sarà il momento in cui Rovato renderà omaggio al talento, all’impegno e ai valori che rendono grande la nostra comunità. Fiera di voi. Orgogliosa della nostra Rovato”.

Il luna park di San Carlo

Per coinvolgere anche i più piccini nelle festività patronali è stato allestito al Foro Boario il luna park di San Carlo. Mercoledì 4 novembre alle 15 sarà proposto uno spettacolo per bambini, mentre il gruppo Alpini sarà presente con castagne e ristoro.

Il concerto di San Carlo

Martedì 3 novembre alle 20.30 si terrà l’evento “San Carlo in musica”, il tradizionale concerto organizzato dal Comitato Festa di San Rocco nell’omonima chiesetta per celebrare la ricorrenza patronale. Un evento che quest’anno si lega alle iniziative per commemorare l’800esimo anniversario dalla morte di San Francesco d’Assisi, simbolo di pace, amore e umiltà. Sul palco gli allievi della scuola di armonia Strickler diretti dal maestro Davide Boccardi; seguirà rinfresco.