Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale

I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del casello di Rovato per spegnere l’incendio che ha divorato un’auto. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha creato disagi sul traffico autostradale.

Rovato, auto in fiamme sullo svincolo A4: chiusa l’entrata in direzione Milano

L’allarme è scattato questa mattina, sabato 25 aprile, poco dopo le 9. Stando alle prime informazioni l’automobile ha preso fuoco nei pressi dello svincolo del casello A4 di Rovato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il fuoco ha distrutto il veicolo. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, che si occuperanno poi di stabilire le cause del rogo.

Pesanti i disagi sulla circolazione autostradale. L’entrata in direzione Milano è stata chiusa e il traffico è stato deviato su strade alternative. Il traffico è rallentato tra il casello di Ponte Oglio e Rovato, con lunghe code da ovest.