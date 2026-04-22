Rovato: appartamento come base di spaccio, in manette un 52enne.

Appartamento come base di spaccio a Rovato

É finito nei giorni scorsi con le manette ai polsi un 52enne bresciano residente in provincia di Brescia e con numerosi precedenti. Le indagini sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato all’interno di un appartamento di Rovato tenuto da tempo sotto osservazione risultato poi essere base logistica di smercio di droga.

Le indagini hanno consentito di individuare e fermare all’interno dell’immobile in questione il presunto spacciatore il quale, alla vista degli agenti, ha mostrato un atteggiamento nervoso. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare: 1 “panetto” di cellophane termosaldato contenente oltre 1 kilogrammo di cocaina; 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e 1 involucro di nylon termosaldato contenente altre dosi di cocaina occultate in cantina, all’interno di alcuni indumenti.

Lo spacciatore è stato quindi arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente trasferito al “Nerio Fischione” a disposizione della Procura della Repubblica.

La misura del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.