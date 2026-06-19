Rovato: a fuoco un container per il trattamento di biogas.

A Rovato

L’allarme è scattato nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026 intorno alle 3.50 in via Pitossi nella frazione di Lodetto, l: a prendere fuoco un container facente parte di un impianto di trattamento di biogas.

Ad intervenire prontamente sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiari con Autopompa serbatoio e autobotte e del distaccamento di Palazzolo sull’Oglio con autopompa serbatoio e autoscala. Il tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere rapidamente le fiamme mettendo in sicurezza l’area interessata. In questo modo è stata evitata la propagazione dell’incendio nelle strutture circostanti. La buona notizia è che non si registrano persone coinvolte. L’intervento si è concluso intorno alle 630 di venerdì 19 giugno 2026.

Impianto gravemente danneggiato

Pesante invece la conta dei danni: nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso l’impianto coinvolto è risultato gravemente danneggiato.

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