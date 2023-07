Rotatoria della Scaiola, domani la riapertura

Rotatoria della Scaiola, domani (mercoledì 12 luglio 2023) la riapertura.

Rotatoria della Scaiola, la riapertura

A confermarlo sono i tecnici della Provincia di Brescia, ente appaltante dei lavori iniziati nel corso del mese di aprile. Domani (12 luglio) è quindi previsto il ritorno alla viabilità della fase iniziale di cantiere e pertanto la riapertura della strada da/per Mazzano con obbligo di mantenimento della svolta a destra all’intersezione, con possibilità di cambio verso alle successive rotatorie poste a Mazzano tra SP 116 e via Fratelli Kennedy e a Nuvolera tra via Scaiola e via Lorandi e tra la SP 116 e via Papa Paolo VI

Il termine dei lavori, salvo imprevisti, è programmato nel corso del mese di agosto 2023

Pista ciclopedonale via Scaiola

"Rispetto ai lavori, avviati nel corso del mese di marzo e ormai in fase avanzata, si sta delineando con l'impresa incaricata la possibilità di prevedere una fine lavori parziale che consentirà di utilizzare in sicurezza la pista completa di illuminazione pubblica entro la prima decade di agosto - hanno fatto sapere dall'Amministrazione - Le opere di piantumazione e completamento del verde, data la stagione non ideale per tali lavori, saranno effettuati nel prossimo autunno. Verranno piantumate 120 nuove piante per creare una barriera verde tra la pista ciclabile e la strada. Le opere del verde saranno finanziate grazie a un contributo della ditta Euroteam che ringraziamo per la disponibilità".

Collettamenti fognature

I lavori, avviati ed eseguiti da A2A ciclo idrico nel corso del mese di marzo 2023, consentiranno agli utenti della zona di collegarsi alle fognature

Sono stati completati i tratti in via Patuzza e Costanti e sono in corso lavori in Via Livelli che si protrarranno nel mese di agosto e per i quali si stanno valutando possibili strategie di alleggerimento del blocco stradale, a oggi non possibili a causa delle specificità tecniche di intervento. In seguito sono previsti lavori nel tratto finale di via Colombera e, al termine del necessario assestamento, le asfaltature di ripristino finale entro l’autunno 2023 a carico di A2A. Al termine dei lavori tutta la zona di Campagna sarà dotata di collettori fognari.