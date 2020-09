Rotary Brescia Verola: un service per i test sierologici

Il Rotary Brescia Verola è si è fatto promotore di un service di indiscussa utilità nel campo sanitario, per aziende, ma anche privati cittadini.

Test sierologici rapidi

Giovedì sera, nel ristorante la Quercia di Azzano Mella, durante una riunione sociale il Rotary Club Brescia Verola ha colto l’occasione di presentare il suo nuovo service. L’azienda Cantassium leader in vari campi dalla ricerca medica alla nutriceutica passando per l’erboristeria, ha messo a punto un kit monouso per i test sierologici rapidi. I punti di forza sono sono la rapidità, bastano pochi minuti, ed il prezzo, circa una trentina di euro. Il test sierologico rapido è nato per snellire le pratiche diagnostiche soprattutto di ospedali, rsa ed in generale quelle strutture sanitarie che hanno necessità di fare controlli frequentemente e velocemente. “L’idea di questo service è di acquistare questi kit e renderli disponibili a prezzo calmierato ad aziende e cittadini: questo vuole essere un aiuto per snellire e velocizzare le pratiche diagnostiche”, ha spiegato il presidente Palmiero Gozzini.