Roncadelle: ruba dall’azienda oltre 200 chilogrammi di ottone e rame, dipendente arrestato.

Arrestato a Roncadelle

L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 25 giugno 2026 a Roncadelle: i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 49enne italiano dipendente di una società del luogo, responsabile di furto aggravato ai danni dell’azienda. Denunciato poi a piede libero un 52enne italiano per ricettazione.

Oltre 200 chilogrammi

I militari hanno seguito il dipendente al termine del turno di lavoro per verificare che lo stesso stesse per consegnare al presunto ricettatore quanto poco prima rubato. L’intervento ha sorpreso i due durante lo scambio: sono stati recuperati 41 sacchi di graniglia di ottone e rame per un peso totale di 242,4 chilogrammi, oltre a 550 euro in contanti che il 52enne stava consegnando al dipendente quale presunto corrispettivo.

Il materiale e il denaro sono stati sequestrati: sono in corso ulteriori accertamenti per eventuali episodi analoghi. Il 49enne è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo mentre il 52enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.