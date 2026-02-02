Roncadelle: minore colpito al gluteo con un coltello e percosso con un ombrello, due denunciati a piede libero.

A Roncadelle minore aggredito da due giovani

Due giovani italiani di origine straniera rispettivamente di 18 (con precedenti) e 16 anni sono stati denunciati a piede libero nella serata di ieri (domenica 1 febbraio 2026) dai carabinieri della Stazione di Roncadelle per lesioni aggravate. I due avrebbero infatti aggredito un minore italiano negli spazi esterni del centro commerciale Elnòs: la vittima è stata colpita al gluteo con un coltello e percossa con il manico di un ombrello dai due aggressori.

Scatta la perquisizione

I due aggressori sono stati trovati con armi usate per l’aggressione, non si esclude che possa essersi verificato uno scambio di persona. La vittima è stata trasferita al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia, è stata poi dimessa con una prognosi di venti giorni.