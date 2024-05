Romanzi, gialli, storie di vita: il Sebino fa il pieno di cultura con "Libri sul lago"

Con l’arrivo dell’estate il lago d’Iseo si prepara a fare il pieno di cultura e tra i festival letterari non può mancare «Libri sul lago», la rassegna di storie e di luoghi organizzata dall’associazione culturale Scenari in collaborazione con La Libreria del Lago di Sarnico, con il sostegno e la collaborazione dei comuni e delle biblioteche di Credaro, Villongo, Predore, Sarnico, Paratico, Iseo, Lovere e il patrocinio di Visit Lake Iseo. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 1.200 spettatori, la terza edizione del festival ospita sette autori noti della narrativa italiana contemporanea, con i loro ultimi libri, e un ottavo in qualità di moderatore. Anche quest’anno il festival, ideato e diretto da Roberta Martinelli, si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi del Sebino e della Val Calepio e racconterà storie molto diverse tra loro, dal giallo al romance, dalle storie famigliari all’avventura, toccando anche temi intimi e di riflessione.

"Libri sul lago": il Sebino fa il pieno di cultura

Il primo appuntamento sarà martedì a Credaro con la scrittrice Roberta Recchia e il suo libro d’esordio diventato un caso editoriale internazionale «Tutta la vita che resta», un romanzo dolcissimo, doloroso, accogliente, intimo e corale, che esplora i meccanismi della vergogna e del lutto, ma soprattutto dell’affetto e della cura, e li fa emergere con delicatezza sapiente. Appuntamento alle 20.30 nella chiesa di San Giorgio. Sabato 8 giugno, invece, nell’auditorium civico di Predore sarà la volta di Stefania Auci con il suo «I leoni di Sicilia», bestseller da cui è stata tratta l’omonima serie diretta da Paolo Genovese, e l’ultimo romanzo «L’inverno dei leoni», vincitore del Premio Bancarella 2022, che raccontano la saga della famiglia Florio.

Sabato 29 giugno alle 18.30 nel parco delle Erbe Danzanti a Paratico Rokia presenterà «Guilty: drunk in love», la storia di una ragazza disperata e di un principe proveniente da un universo parallelo alle prese con una maledizione. Il 2 luglio a Villongo tocca a Alice Basso e «Una festa in nero», libro che chiude la serie di gialli ambientati nella Torino degli anni Trenta. Il 12 luglio a Sarnico sarà la volta di Aurora Tamigio con il suo romanzo d’esordio «Il cognome delle donne», vincitore del Premio Selezione Bancarella 2024. Il 3 agosto a Lovere Ade Zeno, in dialogo con lo scrittore Raul Montanari, presenterà «I santi mostri», mentre la rassegna si chiuderà il 6 settembre a Iseo con Elena Molini, titolare de la Piccola Farmacia Letteraria di Firenze, con «La bottega delle seconde occasioni»», romanzo che parla di speranza e di belle rinascite, in uscita a giugno.

Tutti gli incontri sono gratuti, prenotazione su Eventbrite.it.