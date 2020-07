Rogo vandalico nella notte: un commerciante rischia la vita. Le fiamme erano vicine a tubazioni del gas e contatori elettrici.

È accaduto in via San Rocco, a Travagliato, poco fuori dal centro storico.

Sono stati attimi di grande paura, la notte scorsa, per il titolare di un negozio e gli abitanti della zona, che hanno visto divampare le fiamme all’interno della bottega di frutta e verdura sita al civico 37.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di giovani ha buttato nel cassonetto dell’umido antistante l’attività una lattina contenente del liquido infiammabile. Il contenitore ha preso immediatamente fuoco, così come la zanzariera e la vetrata, dietro cui c’erano alcuni frigoriferi.

Si indaga

Ad allertare immediatamente i Vigili del fuoco, giunti da Brescia, un residente allarmato dall’odore di fumo.

Giunti sul posto attorno all’una e dieci, hanno lavorato per spegnere il rogo in sicurezza.

All’interno dei locali, però, non si trovavano soltanto le materie prime e le attrezzature necessarie, ma lo stesso proprietario dell’attività.

Certamente nessuno poteva immaginarlo, ma ciò non giustifica in alcun modo questo atto, che per giunta non è nuovo nella zona.

Fortunatamente l’uomo è risultato illeso ed è uscito dal negozio prima di rimanere intossicato.

Sul luogo anche le Forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto e per ulteriori approfondimenti, dato che i residenti hanno segnalato la recidività di questi atti di vandalismo.

