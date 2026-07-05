Ieri pomeriggio, sabato 4 luglio, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo (AIB) di Paratico, con il supporto delle squadre AIB di Corte Franca ed Erbusco, sono intervenuti sul monte di Capriolo per domare un incendio divampato nei boschi sopra la Santella degli Alpini.

Rogo sul monte di Capriolo, bruciato un vigneto e una porzione di bosco

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori il rogo è stato circoscritto prima che potesse propagarsi ulteriormente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato un vigneto e parte del bosco situato sul versante del monte, tra la chiesetta di Sant’Onofrio e la Santella degli Alpini, un’area molto frequentata da residenti ed escursionisti, dove è presente anche uno spazio dedicato ai picnic e al tempo libero Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio è stato spento e messo in sicurezza, mentre proseguono le indagini per chiarire l’origine del rogo.