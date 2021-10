Rogo nella notte ad Adro: vigili del fuoco in azione

Incendio

Le fiamme sono divampate all'esterno di un'azienda agricola. Danni lievi ma incertezza sulle cause.

Il rogo è divampato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre. E' successo ad Adro, all'esterno di un'azienda agricola. Avvolta dalle fiamme una catasta di pali usati per i vigneti. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, i danni sono limitati. Nessuna conferma ufficiale, al momento, sulle cause.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia, che sono riusciti a domare rapidamente le fiamme. Questo ha evitato che l'incendio si propagasse anche nel vicino capannone dell'azienda agricola. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari, che sono sopraggiunti in piena notte sul luogo del rogo. Al momento, dai rapporti dei Vigili del fuoco, non c'è alcuna certezza sulle cause. Quindi, potrebbe anche essersi trattato di un incendio doloso. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite o intossicate.