Rogo nei campi, in fiamme le balle di fieno LE FOTO

Aggiornamento delle 10.40

L’incendio è scoppiato verso le 23:30 di ieri sera e ha richiesto l’intervento di due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia con il supporto di due autobotti. A prendere fuoco sono state 200 balle di fineo depositate in un campo a breve distanza da una cascina, che grazie al tempestivo intervento delle squadre non ha subito danni.

Le risorse idriche sono state prelevate anche dal canale costeggiante il castello di Padernello. Nella notte si sono alternate varie squadre del Comando per portare a termine l’intervento che risulta ancora in fase di bonifica. Non si registrano feriti.

Rogo nei campi, in fiamme le balle di fieno

Non sembrerebbe esserci l’ombra del dolo sopra l’incendio che, questa mattina, si è sviluppato nei campi di Padernello, frazione di Borgo San Giacomo, dietro alla chiesa e al campo sportivo. Stando alle prime informazioni a prendere fuoco è stato un cumulo di balle di fieno in mezzo all’area agricola: la vicinanza e l’umidità generata hanno provocato un fenomeno di autocombustione, le fiamme hanno avvolto i covoni in poco tempo.

Allertati, i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova si sono fiondati sul posto per spegnere le fiamme. Le operazioni sono tutt’ora in corsa, ma tutto sembra essere tornato sotto controllo.