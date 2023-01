Un incendio è divampato nella serata di lunedì 16 gennaio, intorno alle 19, nella zona industriale che sorge nei pressi di via Primo Maggio a Rovato. Le fiamme hanno avvolto un piccolo capanno per gli attrezzi che sorgeva in un lembo di terreno di proprietà comunale, in uso ad alcuni anziani per la realizzazione di orti.

Rogo in un capanno in zona industriale a Rovato

Tempestiva la chiamata al 112 e rapido anche l'intervento dei Vigili del fuoco di Chiari, giunti sul posto con due mezzi. Nell'attesa dei pompieri, comunque, uno dei cittadini che coltiva l'orto si era già adoperato nel tentativo di domare il rogo, attingendo l'acqua dal canale irriguo che scorre a margine del terreno. Allertati anche i carabinieri della stazione di Rovato per i rilievi di rito.

Al vaglio le cause

Le cause dell'incendio sono tuttora al vaglio e non si esclude nessuna ipotesi. Sul luogo dell'incendio si è precipitato anche l'assessore Pieritalo Bosio, al fine di verificare eventuali necessità o criticità. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono concluse senza particolari problemi.