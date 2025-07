salvavita

"La scelta del Ciclodromo è stata naturale, vista la grande passione per il ciclismo di Vincenzo Camplani"

Rodengo Saiano: inaugurato un nuovo defibrillatore in memoria di Vincenzo Camplani.

In memoria di Vincenzo Camplani

L'inaugurazione a Rodengo Saiano di un nuovo defibrillatore è avvenuta nelle scorse settimane alla presenza della Giunta, di amici, colleghi, familiari, atleti e dirigenti della Progetto Ciclismo. Si tratta di un nuovissimo defibrillatore dedicato alla memoria di Vincenzo Camplani, venuto a mancare inaspettatamente qualche mese fa per un malore.

I colleghi di Vincenzo, in accordo con la famiglia e con il coinvolgimento della ASD Progetto Ciclismo, hanno deciso di donare al comune di Rodengo Saiano un defibrillatore di ultima generazione, collocato in totem riscaldato e alimentato per il corretto mantenimento dell’apparecchio.

Il "grazie" dell'amministrazione comunale