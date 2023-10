Rodengo Saiano: consegnate due nuove moto alla Polizia Locale.

Due nuove moto per la Polizia Locale di Rodengo Saiano

Nei giorni scorsi sono state consegnate al corpo di Polizia Locale due nuove moto attrezzate per il controllo del territorio. L’acquisto è stato possibile grazie all’aggiudicazione di un bando di Regione Lombardia che ha finanziato parte della spesa, contestualmente alla rottamazione delle vecchie moto in servizio.

Ulteriori acquisti

Oltre ai nuovi veicoli è stato acquistato ed omologato l’etilometro che servirà per il monitoraggio della guida in stato di ebrezza, aumentando la sicurezza delle strade.

Inoltre, gli agenti e le auto di pattuglia sono stati dotati di bodycam e dashcam per la registrazione di eventi e situazioni di particolare complessità o pericolo, a tutela sia della cittadinanza che degli agenti stessi. Infine, per contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati, è stata fornita alla polizia locale una ulteriore fototrappola mobile.

Incremento della sicurezza

In continuità con quanto fatto negli ultimi 12 mesi, è stata posta particolare attenzione al tema della sicurezza che, riassumendo, comporta: aumento dell’organico con 5 agenti in servizio; nuovi mezzi tra moto e biciclette elettriche; ammodernamento della strumentazione tecnologica come l’etilometro, il sistema targa-system, bodycam e dashcam; re-introdotti i turni serali e quelli nei giorni festivi; realizzazione dell’impianto di videosorveglianza parchi; predisposizione del progetto di “varchi d’accesso” al paese in via di completamento; conclusione della fase di raccolta delle adesioni per il “controllo di vicinato”.